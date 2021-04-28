Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте против коронавируса
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл выступят на концерте, который будет направлен на расширение доступа к вакцинам против коронавируса, передает BBC News.
Гарри и Меган объявлены в качестве председателей кампании Vax Live event, которая призывает правительства взять на себя обязательства по обеспечению справедливого распределения препаратов против COVID-19. Кампания также подталкивает бизнес жертвовать средства на вакцины, а фармацевтические компании - сделать препараты более доступными.
Концерт в Лос-Анджелесе будет вести певица Селена Гомес. Его запишут и покажут 8 марта. В мероприятии примут участие Дженнифер Лопес, группа Foo Fighters и Эдди Веддер. Также ожидается выступление американского лидера Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков.
Ранее стало известно, что принц Гарри получил должность в руководстве американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста.
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