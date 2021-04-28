Принц Гарри и Меган Маркл выступят на концерте против коронавируса

Гарри и Меган объявлены в качестве председателей кампании Vax Live event, которая призывает правительства взять на себя обязательства по обеспечению справедливого распределения препаратов против COVID-19. Кампания также подталкивает бизнес жертвовать средства на вакцины, а фармацевтические компании - сделать препараты более доступными.

Концерт в Лос-Анджелесе будет вести певица Селена Гомес. Его запишут и покажут 8 марта. В мероприятии примут участие Дженнифер Лопес, группа Foo Fighters и Эдди Веддер. Также ожидается выступление американского лидера Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков.

Ранее стало известно, что принц Гарри получил должность в руководстве американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста.

