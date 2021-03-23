Британский принц Гарри получил должность в руководстве американской компании
Британский принц Гарри получил должность в руководстве американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста. Как пишет газета The Wall Street Journal, принцу поручено заниматься стратегией продуктов, благотворительностью, но при этом Гарри освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов. Ему после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, предстоит участвовать в очных совещаниях руководства и специальных мероприятиях BetterUp в Сан-Франциско.
Напомним, больше года назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечивать себе финансовую независимость.
В эфире НСН писатель Денис Драгунский заявил, что его раздражает шумиха вокруг этой британской четы.
«Меня поражает, насколько эта новость интересует всех людей и в нашей стране и во всем мире, как будто у людей больше других забот нет, как только узнавать об этой кукольно-формальной королевской семье. Какие все-таки мы все дети», – признался Драгунский .
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