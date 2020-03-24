Главврач Коммунарки предупредил Путина об итальянском сценарии с COVID-19

Главный врач больницы № 40 в новомосковской Коммунарке Денис Проценко предупредил, что России следует подготовиться к развитию ситуации с распространением коронавируса по итальянскому варианту. на это специалист-медик обратил внимание в ходе визита в клинику президента РФ Владимира Путина.

По словам Проценко, страна сейчас стоит на распутье и дальнейший сценарий может развиваться по двум путям. Первый - азиатский вариант (Китай и Южная Корея), когда число зараженных быстро сокращается.