Главврач Коммунарки предупредил Путина об итальянском сценарии с COVID-19

Главный врач больницы № 40 в новомосковской Коммунарке Денис Проценко предупредил, что России следует подготовиться к развитию ситуации с распространением коронавируса по итальянскому варианту. на это специалист-медик обратил внимание в ходе визита в клинику президента РФ Владимира Путина.

По словам Проценко, страна сейчас стоит на распутье и дальнейший сценарий может развиваться по двум путям. Первый - азиатский вариант (Китай и Южная Корея), когда число зараженных быстро сокращается.

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Второй – Итальянский, когда число инфицированных резко нарастает, передает «Свободная пресса».

К худшему варианту надо быть заранее готовыми, подчеркнул главврач. По его оценке, в апреле-мае станет понятно, в какую сторону движется Россия.

За последние сутки в стране зафиксировано официально 57 новых случаев коронавирусной инфекции, всего зарегистрировано 495 заболевших.

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Фото: kremlin.ru
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