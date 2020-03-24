Главврач Коммунарки предупредил Путина об итальянском сценарии с COVID-19
Главный врач больницы № 40 в новомосковской Коммунарке Денис Проценко предупредил, что России следует подготовиться к развитию ситуации с распространением коронавируса по итальянскому варианту. на это специалист-медик обратил внимание в ходе визита в клинику президента РФ Владимира Путина.
По словам Проценко, страна сейчас стоит на распутье и дальнейший сценарий может развиваться по двум путям. Первый - азиатский вариант (Китай и Южная Корея), когда число зараженных быстро сокращается.
Второй – Итальянский, когда число инфицированных резко нарастает, передает «Свободная пресса».
К худшему варианту надо быть заранее готовыми, подчеркнул главврач. По его оценке, в апреле-мае станет понятно, в какую сторону движется Россия.
За последние сутки в стране зафиксировано официально 57 новых случаев коронавирусной инфекции, всего зарегистрировано 495 заболевших.
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