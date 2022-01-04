Применение вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Армении
Минздрав Армении включил российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» в перечень препаратов, применяемых для профилактики коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом "Спутник Лайт", который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой», — цитирует заявление РИА Новости.
Сделать прививку могут жители Армении старше 18 лет.
В сентябре в Армении одобрили использование однокомпонентной вакцины. Отмечалось, что «Спутник Лайт» будет доступен для граждан после прохождения контроля качества. Кроме того, в феврале прошлого года было разрешено применение препарата «Спутник V».
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