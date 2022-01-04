Применение вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Армении

«Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом "Спутник Лайт", который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой», — цитирует заявление РИА Новости.

Сделать прививку могут жители Армении старше 18 лет.

В сентябре в Армении одобрили использование однокомпонентной вакцины. Отмечалось, что «Спутник Лайт» будет доступен для граждан после прохождения контроля качества. Кроме того, в феврале прошлого года было разрешено применение препарата «Спутник V».

