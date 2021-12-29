«Спутник Лайт» одобрили в Тунисе в качестве универсального бустера

Тунис зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Во Вьетнам доставлена вакцина «Спутник Лайт»

В сообщении отмечается, что российская вакцина зарегистрирована минздравом Туниса.

Ранее вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах, в ОАЭ и других странах.



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ТЕГИ:ВакцинаСпутник VТунис
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