Применение пожизненного срока за особо тяжкие преступления педофилов решили расширить

Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста. Такую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Согласно действующей редакции статьи 57 Уголовного кодекса РФ, пожизненное лишение свободы предусматривается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Поправка предлагает такое ограничение исключить, а действие статьи распространится на всех потерпевших в возрасте до 18 лет.