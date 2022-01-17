Применение пожизненного срока за особо тяжкие преступления педофилов решили расширить

Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста. Такую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Согласно действующей редакции статьи 57 Уголовного кодекса РФ, пожизненное лишение свободы предусматривается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Поправка предлагает такое ограничение исключить, а действие статьи распространится на всех потерпевших в возрасте до 18 лет.

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Поправка предложена к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, ее автором выступила первый зампредседателя комитета Ирина Панькина (фракция «Единая Россия»).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о пожизненном заключении педофилов правильно рассмотреть и принять до 1 февраля.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности полицейских в Костроме после убийства и изнасиловании пятилетней девочки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаПедофилы
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