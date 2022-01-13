Дело о халатности возбудили против полицейских после убийства девочки в Костроме
Уголовное дело о халатности полицейских возбудили в Костроме после убийства пятилетней девочки. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Трагедия произошла 4 января. Ребенка похитили на улице двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении, пишет RT. Позже подозреваемые, судимый за педофилию 44-летний Денис Герасимов и ранее осужденный за кражу 24-летний Вадим Беляков, были задержаны и признались в убийстве. Против них возбуждено дело об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.
Как отметил Бастрыкин, следствие считает, что полиция «ненадлежаще осуществляла административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным». По признакам халатности «в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2» было возбуждено дело.
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