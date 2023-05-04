Прилучный рассекретил имя новорожденного сына
4 мая 202311:20
Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян родила мальчика. Об этом супруги сообщили в соцсетях.
Известно, что малыш появился на свет 28 апреля. Несколько дней спустя Брутян опубликовала видео с новорожденным, присутствовавшим на родах Прилучным и детьми артиста от первого брака.
Позже сам Прилучный поделился серией снимков супруги с ребенком на руках на фоне надписи «Добро пожаловать, Микаэль».
Новорожденный стал для Павла Прилучного третьим ребенком: у артиста есть сын и дочь от брака с актрисой Агатой Муцениеце.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru