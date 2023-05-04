Прилучный рассекретил имя новорожденного сына

Известно, что малыш появился на свет 28 апреля. Несколько дней спустя Брутян опубликовала видео с новорожденным, присутствовавшим на родах Прилучным и детьми артиста от первого брака.

Позже сам Прилучный поделился серией снимков супруги с ребенком на руках на фоне надписи «Добро пожаловать, Микаэль».

Новорожденный стал для Павла Прилучного третьим ребенком: у артиста есть сын и дочь от брака с актрисой Агатой Муцениеце.

