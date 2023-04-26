У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка
26 апреля 202311:13
У голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. Об этом сообщила в своих соцсетях их старшая дочь Румер.
Ребенку дали имя Луэтта Айсли Томас Уиллис. Отец малыша – Дерек Ричард Томас, вокалист музыкального коллектива Vista Kicks.
Деми Мур и Брюс Уиллис поженились в 1987 году, их брак продлился 13 лет. У пары трое общих детей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru