У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка

У голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. Об этом сообщила в своих соцсетях их старшая дочь Румер.

Ученые США: дневной сон повышает риск деменции и болезни Альцгеймера

Ребенку дали имя Луэтта Айсли Томас Уиллис. Отец малыша – Дерек Ричард Томас, вокалист музыкального коллектива Vista Kicks.

Деми Мур и Брюс Уиллис поженились в 1987 году, их брак продлился 13 лет. У пары трое общих детей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГолливудАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры