Приложение «Тинькофф инвестиций» удалили из App Store
13 февраля 202407:59
Мобильное приложение «Тинькофф инвестиций» удалили из магазина App Store.
Программа под названием «Календарь инвестора» появилась в сервисе накануне. В «Тинькофф банке» уточняли, что приложение пробудет в открытом доступе в течение короткого времени.
В марте прошлого года приложения кредитной организации стали недоступны в магазине приложений для устройств Apple после введения санкций Евросоюза.
Ранее приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru