Приложение «Тинькофф инвестиций» удалили из App Store

Программа под названием «Календарь инвестора» появилась в сервисе накануне. В «Тинькофф банке» уточняли, что приложение пробудет в открытом доступе в течение короткого времени.

В марте прошлого года приложения кредитной организации стали недоступны в магазине приложений для устройств Apple после введения санкций Евросоюза.

Ранее приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play, напоминает телеканал «360».

