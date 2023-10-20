Приложение «Тинькофф банка» пропало из App Store
20 октября 202308:30
Приложение «Тинькофф банка» вновь пропало из магазина приложений Apple для операционной системы iOS.
«Приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе», — сообщает магазин при переходе по ссылке для скачивания программы.
Накануне приложение «Тинькофф банка», пропавшее из App Store в марте на фоне санкций Евросоюза, стало доступно в магазине приложений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Банк рекомендовал скачать программу в тот же день.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru