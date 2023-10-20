Приложение «Тинькофф банка» пропало из App Store

«Приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе», — сообщает магазин при переходе по ссылке для скачивания программы.

Накануне приложение «Тинькофф банка», пропавшее из App Store в марте на фоне санкций Евросоюза, стало доступно в магазине приложений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Банк рекомендовал скачать программу в тот же день.

