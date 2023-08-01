Приложение «Тинькофф банка» удалено из Google Play

Программа не появляется в списке при поиске, отмечает Ura.ru. При этом «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» доступны для скачивания в магазине приложений.

Как сообщили в пресс-службе «Тинькофф банка», скачанные ранее приложения будут работать в обычном режиме.

«Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель "Тинькофф" на встрече для получения банковской карты или другого продукта», — указали в кредитной организации.

В банке добавили, что скачивать и обновлять приложение можно через магазины RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, а также на сайте «Тинькофф банка».

