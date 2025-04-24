Компания «Россельхозбанка» стала владельцем 50% акций «Авито»

Находящаяся под управлением АО «Россельхозбанк» компания Kismet Capital Group стала владельцем 50% акций холдинговой компании «Авито». Об этом НСН сообщили в пресс-службе «Авито». Согласно утверждению представителей компании, закрытие сделки произошло в апреле текущего года, ее параметры конфиденциальны. В дальнейшем предполагается выход на публичные рынки капитала.

За три года, прошедшие с момента приобретения холдинговой компании банком, сторонами было принято решение перейти на новый этап партнерства.

Как отметил основатель компании Kismet Capital Group Иван Таврин, сегодня в «Авито» работают 11 тысяч человек, что вдвое больше, чем 2,5 года назад. Поддержка операционной команде будет продолжать оказываться в рамках одобренной стратегии, отметил он. Таврин добавил, что возможный выход компании на публичные рынки капитала усилит ее позиции и создаст дополнительную ценность для акционеров, сотрудников и клиентов.