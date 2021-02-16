Прилепин рассказал о функциях «дворца для Путина»

Основатель партии «За правду», писатель и общественный деятель Захар Прилепин в интервью «Открытым медиа» заявил, что резиденция на мысе Идокопас площадью 17,7 тысяч квадратных метров, которую называют «дворцом Путина», служит для проведения встреч с VIP-гостями. По его словам, сам президент Владимир Путин там появлялся «полтора раза».

В программе партии Прилепина сказано, что у России имперский путь, поэтому она должна расширять свою территорию. Комментируя этот пункт Прилепин заявил, что РФ должна следовать демократическим правилам, чтобы население соседних государств смогло «на реальном референдуме решить», в какой стране оно хотело бы жить. Он привел в пример Белоруссии и высказал мнение, что Россия должна действовать на опережение, пока «эти западные школы НКО» не доведут республику до украинского сценария.

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Общая площадь всех строений на мысе Идокопас составляет 40 тысяч квадратных метров. Политик Алексей Навальный ранее опубликовал видео, в котором заявил, что резиденция построена для президента. Он добавил, что над дворцом установлена бесполетная зона. Путин 26 января во время онлайн-конференции со студентами заявил, что он и его близкие родственники не имеют в собственности это здание.

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ТЕГИ:Владимир ПутинЗахар Прилепин
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