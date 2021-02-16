Прилепин рассказал о функциях «дворца для Путина»
Основатель партии «За правду», писатель и общественный деятель Захар Прилепин в интервью «Открытым медиа» заявил, что резиденция на мысе Идокопас площадью 17,7 тысяч квадратных метров, которую называют «дворцом Путина», служит для проведения встреч с VIP-гостями. По его словам, сам президент Владимир Путин там появлялся «полтора раза».
В программе партии Прилепина сказано, что у России имперский путь, поэтому она должна расширять свою территорию. Комментируя этот пункт Прилепин заявил, что РФ должна следовать демократическим правилам, чтобы население соседних государств смогло «на реальном референдуме решить», в какой стране оно хотело бы жить. Он привел в пример Белоруссии и высказал мнение, что Россия должна действовать на опережение, пока «эти западные школы НКО» не доведут республику до украинского сценария.
Общая площадь всех строений на мысе Идокопас составляет 40 тысяч квадратных метров. Политик Алексей Навальный ранее опубликовал видео, в котором заявил, что резиденция построена для президента. Он добавил, что над дворцом установлена бесполетная зона. Путин 26 января во время онлайн-конференции со студентами заявил, что он и его близкие родственники не имеют в собственности это здание.
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