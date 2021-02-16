Прилепин рассказал о функциях «дворца для Путина»

Основатель партии «За правду», писатель и общественный деятель Захар Прилепин в интервью «Открытым медиа» заявил, что резиденция на мысе Идокопас площадью 17,7 тысяч квадратных метров, которую называют «дворцом Путина», служит для проведения встреч с VIP-гостями. По его словам, сам президент Владимир Путин там появлялся «полтора раза».

В программе партии Прилепина сказано, что у России имперский путь, поэтому она должна расширять свою территорию. Комментируя этот пункт Прилепин заявил, что РФ должна следовать демократическим правилам, чтобы население соседних государств смогло «на реальном референдуме решить», в какой стране оно хотело бы жить. Он привел в пример Белоруссии и высказал мнение, что Россия должна действовать на опережение, пока «эти западные школы НКО» не доведут республику до украинского сценария.