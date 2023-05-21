Прилепин начал проходить реабилитацию

Писателю и политику Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, сообщили в его пресс-службе.

Прилепин находится в стабильном состоянии

Отмечается, что состояние писателя стабильное.

«Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели», - говорится в сообщении пресс-службы.

Политик находится в палате интенсивной терапии. Планируется участие в реабилитационных мероприятиях методиста лечебной физкультуры.

Покушение на Прилепина совершено 6 мая на трассе в Нижегородской области. Писатель находился за рулем автомобиля.

В результате взрыва он получил травмы ног. Политик перенес три операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/glebnikitin_nn
ТЕГИ:ТерактРеабилитацияЗахар Прилепин

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