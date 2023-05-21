Прилепин начал проходить реабилитацию
Писателю и политику Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, сообщили в его пресс-службе.
Отмечается, что состояние писателя стабильное.
«Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели», - говорится в сообщении пресс-службы.
Политик находится в палате интенсивной терапии. Планируется участие в реабилитационных мероприятиях методиста лечебной физкультуры.
Покушение на Прилепина совершено 6 мая на трассе в Нижегородской области. Писатель находился за рулем автомобиля.
В результате взрыва он получил травмы ног. Политик перенес три операции, передает «Радиоточка НСН».
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