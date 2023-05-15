Прилепин находится в стабильном состоянии
Состояние здоровья писателя Захара Прилепина стабильное, идут консультации с врачами, сообщила его пресс-секретарь.
Нижегородские врачи осуществляют проводят консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения. Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии.
Покушение на Прилепина было совершено 6 мая. Автомобиль писателя взорвался на трассе в Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате ЧП один человек погиб, сам Прилепин получил травмы. Сообщалось, что по заданию украинских спецслужб Александр Пермяков, который был задержан по подозрению в покушении, заложил взрывное устройство по пути следования авто и дистанционно привел бомбу в действие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru