Прилепин находится в стабильном состоянии

Состояние здоровья писателя Захара Прилепина стабильное, идут консультации с врачами, сообщила его пресс-секретарь.



Нижегородские врачи осуществляют проводят консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения. Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая. Автомобиль писателя взорвался на трассе в Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате ЧП один человек погиб, сам Прилепин получил травмы. Сообщалось, что по заданию украинских спецслужб Александр Пермяков, который был задержан по подозрению в покушении, заложил взрывное устройство по пути следования авто и дистанционно привел бомбу в действие.

