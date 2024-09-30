«Я бы всех посадил!»: Милонов призвал жаловаться на тарологов в МВД и Минюст

Стоимость услуг колдунов и тарологов в РФ увеличится уже с 1 октября, поскольку все больше людей прибегает к их помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что к услугам подобных специалистов сегодня обращаются не только частные клиенты, но и некоторые компании. К примеру, приглашают магов на один из этапов собеседования для оценки кандидата на должность. По словам Милонова, люди, которые обращаются к колдунам, нуждаются в помощи психиатров.

«Эта информация разгоняется самими жуликами, чтобы придать себе важности и напыщенности. Конечно, существуют еще больные люди, которые обращаются к магам и тарологам. Считаю, что необходимо ввести реестр таких людей для их последующего наблюдения у врача-психиатра. Человек, который пользуется услугами таролога, явно нуждается в психиатрической медикаментозной помощи, возможно и комплексной терапии. Компании, которые, не дай бог, нанимают себе тарологов в штат, должны облагаться повышенным налогообложением. Судя по всему, им некуда девать деньги, поэтому они тратят их на всякое непотребство, а могли бы инвестировать в производство. Люди в кредиты залезают, чтобы жуликам заплатить. У них не деньги лишние, а мозгов не хватает», - заявил он.