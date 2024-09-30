«Я бы всех посадил!»: Милонов призвал жаловаться на тарологов в МВД и Минюст
Люди, которые обращаются к услугам тарологов и магов, нуждаются в психиатрической помощи, а компании, нанимающие подобных специалистов, следует облагать повышенным налогом, заявил НСН Виталий Милонов.
Согласно действующему законодательству услуги магов и тарологов являются запрещенной миссионерской деятельностью, пожаловаться на нее неравнодушные граждане могут в Минюст, либо в МВД. Об этом в интервью с НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Стоимость услуг колдунов и тарологов в РФ увеличится уже с 1 октября, поскольку все больше людей прибегает к их помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что к услугам подобных специалистов сегодня обращаются не только частные клиенты, но и некоторые компании. К примеру, приглашают магов на один из этапов собеседования для оценки кандидата на должность. По словам Милонова, люди, которые обращаются к колдунам, нуждаются в помощи психиатров.
«Эта информация разгоняется самими жуликами, чтобы придать себе важности и напыщенности. Конечно, существуют еще больные люди, которые обращаются к магам и тарологам. Считаю, что необходимо ввести реестр таких людей для их последующего наблюдения у врача-психиатра. Человек, который пользуется услугами таролога, явно нуждается в психиатрической медикаментозной помощи, возможно и комплексной терапии. Компании, которые, не дай бог, нанимают себе тарологов в штат, должны облагаться повышенным налогообложением. Судя по всему, им некуда девать деньги, поэтому они тратят их на всякое непотребство, а могли бы инвестировать в производство. Люди в кредиты залезают, чтобы жуликам заплатить. У них не деньги лишние, а мозгов не хватает», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, действующих магов и тарологов следовало бы посадить в тюрьму за ведение незаконной деятельности.
«Каждый таролог, нумеролог и прочие осуществляет религиозную деятельность, поскольку действие эзотериков - действие псевдорелигиозного характера, но без регистрации соответствующей религиозной организации. Жаловаться на запрещенную законом миссионерскую деятельность можно либо в Минюст, либо в МВД. Боюсь, квалификации многих полицейских не хватит, чтобы определить состав правонарушения. Но управление юстиции, администрацию вполне можно озадачить. Уже сейчас, используя существующее законодательство, можно смело прикрыть все эти лавки. Была бы моя воля, я бы всех тарологов посадил. Они могли бы там использовать всю свою эзотерическую черную энергию. В перспективе готовим законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг», - заключил Милонов.
Ранее сообщалось, что популярный на советском телевидении экстрасенс и целитель Анатолий Кашпировский возобновил свою деятельность и начал проводить сеансы в Москве, за четыре дня выручка превысила шесть миллионов рублей. Как сообщил «Радиоточке НСН» президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов, в России его сложно наказать за незаконное осуществление медицинской деятельности, однако, учитывая объем собранных средств на так называемых сеансах, можно привлечь к ответственности за мошенничество в особо крупном размере.
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