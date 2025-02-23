«Приключение и игра»: Участники «Экспедиции-трофи» стартовали из Мурманска

В России стартовала легендарная гонка «Экспедиция-Трофи» - трансконтинентальный автопробег на внедорожниках. Сегодня, 23 февраля, участники выехали из Мурманска во Владивосток. В колонне «Экспедиции» - специальный корреспондент НСН Олег Виноградов. Командам предстоит преодолеть более 16 тысяч километров.

Главный комиссар гонки «Экспедиция-трофи» Евгений Шаталов перед стартом масштабного автопробега рассказал спецкору НСН, что из себя представляет эта гонка.

«Экспедиция-трофи» – это в первую очередь приключение. Это большая игра для взрослых самодостаточных людей, у которых в одном месте еще сидит подросток. Приключение и игра. Маршрут нелинейный, очень сложный, порой запутанный. Очень много заданий, которые нужно решать и выбирать правильную и победную стратегию – меньше ехать и как можно больше взять точек. В основном, это навигация. Вы можете прибыть и в Пермь – это ваша северная точка, а южной у вас может быть и Оренбург. Но помимо навигации есть еще очень много этапов и заданий. 20 лет назад мы придумали термин «культурная навигация», когда каждая точка – это не просто GPS-координаты, а какой-то объект в нашей стране. Это не только природный или культурно-исторический объект, это могут быть люди, которые необходимо искать, знакомиться. Такая большая познавательная экспедиция», - объяснил он.