«Приключение и игра»: Участники «Экспедиции-трофи» стартовали из Мурманска
Участникам путешествия предстоит работать в команде, а также "играть по правилам", рассказал спецкору НСН комиссар гонки Евгений Шаталов.
В России стартовала легендарная гонка «Экспедиция-Трофи» - трансконтинентальный автопробег на внедорожниках. Сегодня, 23 февраля, участники выехали из Мурманска во Владивосток. В колонне «Экспедиции» - специальный корреспондент НСН Олег Виноградов. Командам предстоит преодолеть более 16 тысяч километров.
Главный комиссар гонки «Экспедиция-трофи» Евгений Шаталов перед стартом масштабного автопробега рассказал спецкору НСН, что из себя представляет эта гонка.
«Экспедиция-трофи» – это в первую очередь приключение. Это большая игра для взрослых самодостаточных людей, у которых в одном месте еще сидит подросток. Приключение и игра. Маршрут нелинейный, очень сложный, порой запутанный. Очень много заданий, которые нужно решать и выбирать правильную и победную стратегию – меньше ехать и как можно больше взять точек. В основном, это навигация. Вы можете прибыть и в Пермь – это ваша северная точка, а южной у вас может быть и Оренбург. Но помимо навигации есть еще очень много этапов и заданий. 20 лет назад мы придумали термин «культурная навигация», когда каждая точка – это не просто GPS-координаты, а какой-то объект в нашей стране. Это не только природный или культурно-исторический объект, это могут быть люди, которые необходимо искать, знакомиться. Такая большая познавательная экспедиция», - объяснил он.
Известно, что на участие в гонке зарегистрировано восемь команд, в каждой из них – по две машины, итого в путешествие отправятся 16 авто. Евгений Шаталов добавил, что поездка предстоит хоть и утомительная, но вместе с тем интересная и познавательная.
«Если изначально не выстраивать отношения внутри команды, могут быть и конфликты. Я был свидетелем ситуаций, когда команды выходили из приключения. Но я также знаю, что многие люди после поездки становятся друзьями, братьями и дальше вместе идут по жизни. Проехать 15-17 тысяч километров в состоянии высокой интенсивности – это, естественно, утомление, отчего возможны ошибки. Поэтому организаторы особое внимание уделяют скоростному режиму. Основные правила экспедиции - не гнать, отдыхать, не переутомляться, прийти на финиш целыми. В основе всего лежит безопасность», - отметил он.
Девиз «Экспедиции-Трофи» звучит как «Зажигаем маяки национальной гордости!». Гонка разбита на 7 этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток.
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