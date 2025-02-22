«От Мурманска до Владивостока»: НСН проедет через всю Россию
Спецкор «Национальной службы новостей» в составе одной из команд легендарной гонки «Экспедиция-трофи» готовится к старту масштабного автопробега.
В России готовится к старту легендарная гонка «Экспедиция-Трофи». Это трансконтинентальный автопробег на внедорожниках, который проводится в стране с 2005 года и считается не только самым продолжительным в стране, но и самым протяжённым зимним маршрутом соревнований в мире.
На этот раз девиз «Экспедиции-Трофи» звучит как «Зажигаем маяки национальной гордости!». Участники традиционно соберутся 23 февраля в Мурманске у маяка «Белокаменный» и отправятся в путь до Владивостока, где должны финишировать у маяка в бухте Золотой Рог. Гонка разбита на 7 этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. В общей сложности командам предстоит преодолеть более 16 тысяч километров.
Информационную поддержку мероприятию оказывают информационное агентство НСН и НАШЕ Радио. Специальный корреспондент НСН Олег Виноградов будет находиться в колонне «Экспедиции» и регулярно рассказывать обо всех этапах соревнований, о жизни его участников, о сложностях, с которыми они будут сталкиваться, не забывая передавать ощущения о красотах нашей страны от Мурманска до Владивостока.
Основатель гонки «Экспедиция-трофи» Александр Кравцов рассказал специальному корреспонденту НСН, как появилась эта гонка и для кого она предназначена.
«Гонке "Экспедиция -трофи" в этом году будет 20 лет. Тогда мы придумали большое событие, которого никогда раньше не было, и поехали прокладывать трассу во Владивосток. Мы обнаружили, какая это длинная дорога, увидели ее красоты и сложности, и целый год потом готовились к старту, который произошел 23 февраля. Маршрут и теперь остается прежним – от маяка в Мурманске до маяка во Владивостоке, семь суток, разве что в разные годы мы делаем остановки в разных городах. Мы называем себя и участников успешными романтиками. Каждая команда – это многомерная личность, в ней шесть человек и все очень разные. Обычно это руководитель, капитан, продюсер, механик, штурман… Это коллективный разум. С ним мы и работаем», - рассказал Кравцов.
Отмечается, что мероприятие не является спортивным соревнованием с элементами скоростной гонки на лучший результат прохождения дистанции. На каждом этапе участникам необходимо собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За это они получат баллы. Поскольку точки «разбросаны» на разном расстоянии от федеральных трасс, командам придется самостоятельно разрабатывать маршрут каждого этапа. Чем дальше точка, тем больше баллов получит команда. Основное условие участия в следующем этапе – прибытие на финиш действующего этапа в контрольное время.
Помимо этого, в «Экспедиции-Трофи 2025» будут спецучастки – зрелищные сражения команд со снегом, льдом и прочими труднопреодолимым препятствиями. Спецучастки пройдут в начале каждого этапа.
Кроме мастерства вождения и стратегического мышления, участникам предстоит продемонстрировать умение работать в команде. У каждой из них должен быть свой штаб единомышленников, которые круглосуточно поддерживают команду, оставаясь на связи с экипажем из дома и выполняя творческие задания. За это участники также будут получать баллы.
Приз «Дух Экспедиции» традиционно получит самая отзывчивая и добрая команда, по мнению самих участников. Главный приз «Экспедиции-Трофи» штаб гонки объявит на ближайшей пресс-конференции, которая пройдет уже сегодня в Мурманске.
В этом году официальным партнером «Экспедиции» стал автомобильный бренд JAC. В рамках партнерства восемь автомобилей JAC T9 и JAC JS6 примут участие на всем маршруте им придется проехать по дорогам различного качества, включая труднопроходимые участки и регионы со сложными зимними условиями. Вторым немаловажным залогом успеха в оргкомитете называют сотрудничество с шинной компанией Ikon Tyres (ранее Nokian Tyres), которая производит шины для сложных климатических условий в премиальном и средне-ценовом сегментах на современном заводе во Всеволожске (Ленинградская область).
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