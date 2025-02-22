«От Мурманска до Владивостока»: НСН проедет через всю Россию

Отмечается, что мероприятие не является спортивным соревнованием с элементами скоростной гонки на лучший результат прохождения дистанции. На каждом этапе участникам необходимо собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За это они получат баллы. Поскольку точки «разбросаны» на разном расстоянии от федеральных трасс, командам придется самостоятельно разрабатывать маршрут каждого этапа. Чем дальше точка, тем больше баллов получит команда. Основное условие участия в следующем этапе – прибытие на финиш действующего этапа в контрольное время.

Помимо этого, в «Экспедиции-Трофи 2025» будут спецучастки – зрелищные сражения команд со снегом, льдом и прочими труднопреодолимым препятствиями. Спецучастки пройдут в начале каждого этапа.

Кроме мастерства вождения и стратегического мышления, участникам предстоит продемонстрировать умение работать в команде. У каждой из них должен быть свой штаб единомышленников, которые круглосуточно поддерживают команду, оставаясь на связи с экипажем из дома и выполняя творческие задания. За это участники также будут получать баллы.

Приз «Дух Экспедиции» традиционно получит самая отзывчивая и добрая команда, по мнению самих участников. Главный приз «Экспедиции-Трофи» штаб гонки объявит на ближайшей пресс-конференции, которая пройдет уже сегодня в Мурманске.