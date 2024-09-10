«Приказ сверху?»: Военкоры поспорили с Алаудиновым после драки чеченцев в Анапе

Алаудинов же выдвинул другую версию случившегося. По его сведениям, девушка не просто отказалась знакомиться с молодыми людьми, а нецензурно выражалась и оскорбляла ребят, сказав, что «если бы здесь был ее парень, находящийся на СВО, то он бы положил вас, чеченцев, здесь». Алаудинов выложил видео с объяснением всей ситуации в своем Telegram-канале, заявление командира «Ахмат» длилось около 20 минут.

Главным действующим лицом драки стал уроженец Чечни Зелимхан Заурбеков, а также его друг Руслан. Алаудинов назвал недопустимыми высказывания, которые позволила себе понравившаяся ребятам девушка.

По его словам, в ответ на претензии Заурбеков спросил, с чего чеченцам пугаться подобного, на что девушка сказала: «Видела я ваши войска «Тик-Тока».

Также, по словам Алаудинова, драку начали именно «защитники» девушек из числа аниматоров. Только после этого Заурбеков вмешался в потасовку.

В ситуации разбирается Следственный комитет, при этом Алаудинов уверен, что дело ведется предвзято, якобы вся эта ситуация больше похожа на преследование по национальному признаку. По его словам, участвовавших в драке чеченцев хотят посадить в тюрьму «по требованию сверху». Он указал, что была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу именно из-за национальности ребят.

Он также призвал рассмотреть заявления обиженной девушки в рамках возможной дискредитации армии.

ВОЕНКОРЫ ОТВЕТИЛИ НА «ЭМОЦИИ»

В заочный диалог с командиром «Ахмата» неожиданно вступили военные корреспонденты.

Так, Дмитрий Стешин признался, что связывал с Алаудиновым «большие надежды». По словам Стешина, в командире «Ахмата» он видел «вероятную возможность завершить цикл примирения русских и чеченцев».

«Все эти надежды обнулились стандартной заплачкой "Рафик неуновен то есть абсолютно". Для кого это говорилось? Говорилось это для своих и ради своих и был сказанными словами опять проведен водораздел между народами», - написал он.

Несправедливой ситуацию посчитал и военный корреспондент Юрий Котенок, который задался вопросом, есть ли доказательства того, что парней оскорбляли по национальному признаку.

«Какой была бы реакция чеченской общественности на инцидент, если представить вместо русских девушек чеченок, а на месте чеченских мужчин - русских? Представили? Вот и славно», - заключил он в своем Telegram-канале.