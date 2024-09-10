Военкор Котенок задал Алаудинову вопросы после задержания подравшихся в Анапе чеченцев
Российский военкор Юрий Котенок задал в Telegram командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову вопросы после того, как офицер выступил в защиту участников драки в Анапе.
«Два вопроса: есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — написал журналист. По его словам, участники драки должны ответить по закону. Он призвал представить доказательства и обстоятельства происшествия публично.
Ранее Алаудинов заявил, что участвовавших в драке чеченцев хотят посадить в тюрьму «по требованию сверху». Он указал, что была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу из-за их национальности.
Ранее прокуратура отреагировала на массовую драку в одном из поселков Кубани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru