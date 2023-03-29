«Приходят с разборками»: Депутат ГД объяснила, зачем нужен закон о защите учителей

Ученики и родители позволяют себе угрожать учителю за низкие оценки, за строгие правила, сказала НСН парламентарий Яна Лантратова.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова заявила в беседе с НСН, что по каждому незначительному, часто надуманному и раздутому поводу к учителям приходят с разборками ученики и родители.

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что законопроект о защите учителя, который сейчас готовит министерство, планируется принять до конца 2023 года. По его словам, уже было проведено обсуждение в комитете Госдумы по просвещению. Лантратова считает, что учителям часто мешают выполнять свои обязанности.

«Разделяю беспокойство министра просвещения Сергея Кравцова о безопасности педагогов. Понимаю, чем вызвано его стремление их защитить. По каждому незначительному, часто надуманному и раздутому поводу к учителям приходят с разборками. Ученики и родители позволяют себе угрожать учителю за низкие оценки, за строгие правила, а иногда и за то, что «не так посмотрел». До суда некоторые доходят в своём безумии! Ситуация доведена до абсурда. Учителю мешают выполнять свои прямые обязанности — учить и воспитывать! Это уже даже не «образовательная услуга», а, простите, обслуга. И такое отношение общества к учителям противоречит здравому смыслу», - сказала Лантратова.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН заявил, что депутаты не принимают законов, которые бы смогли повысить статус учителя.

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ФОТО: РИА Новости
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