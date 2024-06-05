Первый трудовой доход 43% россиян получили в подростковом возрасте

В России 43% опрошенных получили первый трудовой доход ещё в подростковом возрасте. Таковы данные совместного исследования «Ингосстраха» и Аналитического центра НАФИ.

При этом юноши чаще начинают работать со школы, чем девушки. И в целом совмещение работы или подработки с учебой в образовательных учреждениях уже становится нормой – 57% молодых россиян говорят, что им когда-либо приходилось совмещать и работу, и учебу.

Подавляющее большинство молодых россиян сегодня имеют один или несколько источников доходов. В их число входят: постоянная работа, подработка, социальные пособия и поддержка родителей.

При этом доля трудоустроенных оказалась выше у мужчин (57%), подработка оказалась более характерной для студентов (59%) и тех, кто младше 23 лет (39%), а социальные пособия чаще получают девушки (З7% против 9% среди мужчин). Поддержкой родителей пользуются 17% молодых людей. В возрасте до 23 лет её получает каждый третий.

За счет супруга, сожителя или партнера живут преимущественно женщины – это каждая четвертая молодая девушка (25%, доля в 8 раз выше, чем среди мужчин – 3%). Зато юноши в 2 раз чаще девушек получают стипендию за хорошую учебу.

Собственный бизнес имеют лишь 5% российской молодежи.

«Результаты нашего совместного с НАФИ исследования показали, что подавляющее большинство молодых людей имеют опыт работы и самостоятельно зарабатывают деньги на свою жизнь», - отметил заместитель генерального директора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимир Храбрых.

Всероссийский опрос молодежи проведен Аналитическим центром НАФИ по заказу «Ингосстраха» в мае 2024 года. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

