Депутат Разворотнева назвала слабое место в ЖКХ Петербурга

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, почему в Москве не возникает таких проблем с уборкой снега и территорий, как в Санкт-Петербурге.

«Что касается Питера, у них есть ахиллесова пята, так как Питер действует строго по федеральным законам, Москва создала свои законы. В Москве практически вся территория города обслуживается из единого центра, в Москве компании, которые отвечают за уборку территорий домой, убирают еще и межквартальные проезды, в Москве эта деятельность субсидируется из федерального бюджета, здесь закуплено огромное количество техники», - объяснила она.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неоднократно обещал наладить систему уборки в городе, но до сих пор проблема гололеда и неубранного снега остается актуальной, заявил ранее в беседе с НСН депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что зарплата петербургских дворников увеличится до 49 тысяч рублей в месяц.

