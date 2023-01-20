Депутат Разворотнева назвала слабое место в ЖКХ Петербурга
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству рассказала, чем система по уборке территорий культурной столицы отличается от системы Москвы.
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, почему в Москве не возникает таких проблем с уборкой снега и территорий, как в Санкт-Петербурге.
«Что касается Питера, у них есть ахиллесова пята, так как Питер действует строго по федеральным законам, Москва создала свои законы. В Москве практически вся территория города обслуживается из единого центра, в Москве компании, которые отвечают за уборку территорий домой, убирают еще и межквартальные проезды, в Москве эта деятельность субсидируется из федерального бюджета, здесь закуплено огромное количество техники», - объяснила она.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неоднократно обещал наладить систему уборки в городе, но до сих пор проблема гололеда и неубранного снега остается актуальной, заявил ранее в беседе с НСН депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что зарплата петербургских дворников увеличится до 49 тысяч рублей в месяц.
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