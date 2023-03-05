Пригожин предложил гнать Беглова «поганой метлой» за нечищенные дороги в Петербурге

Пригожин сообщает, что в воскресенье приехал из Артемовска (Бахмута) в Санкт-Петербург.

«Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел», – заявил основатель ЧВК.

По его словам, любой дворник справится с уборкой дорог в Санкт-Петербурге лучше Беглова.

Ранее Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на создание организованной преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд».



