Пригожин заявил, что на Кубани не будет препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что власти в Краснодарском крае не будут препятствовать захоронениб бойцов группы, сообщает пресс-служба бизнесмена.

Пригожин: Примем соответствующие меры в случае противодействия захоронению бойцов ЧВК

По его словам, об этом был проинформирован представитель ЧВК, которого пригласили к губернатору региона Вениамину Кондратьеву.

«Представитель ЧВК «Вагнер» был приглашён к губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву, где ему было сообщено, что никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер» впредь не будет», - сказал он.

Ранее Пригожин заявил, что власти города Горячий Ключ запретили хоронить бойцов ЧВК «Вагнер» на территории муниципалитета в станице Бакинской, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Краснодарский КрайКладбищаЕвгений Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры