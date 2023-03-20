Пригожин заявил, что на Кубани не будет препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что власти в Краснодарском крае не будут препятствовать захоронениб бойцов группы, сообщает пресс-служба бизнесмена.
По его словам, об этом был проинформирован представитель ЧВК, которого пригласили к губернатору региона Вениамину Кондратьеву.
«Представитель ЧВК «Вагнер» был приглашён к губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву, где ему было сообщено, что никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер» впредь не будет», - сказал он.
Ранее Пригожин заявил, что власти города Горячий Ключ запретили хоронить бойцов ЧВК «Вагнер» на территории муниципалитета в станице Бакинской, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru