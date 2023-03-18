Пригожин: Примем соответствующие меры в случае противодействия захоронению бойцов ЧВК

Несмотря на запрет властей краснодарского города Горячий ключ организовать захоронение бойцов частной военной компании «Вагнер» на территории муниципалитета в станице Бакинской, похороны состоятся в воскресенье. Соответствующее заявление основателя ЧВК публикует его пресс-служба в Telegram-канале.

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«Если администрация Горячего ключа будет противодействовать тому, чтобы мы могли захоронить наших боевых товарищей, то мы будем принимать соответствующие меры и решения», – предупредил бизнесмен.

Он не уточнил, о чем именно идет речь.

Пригожин возмутился тем, что в России не находится места «метр на два», чтобы похоронить бойца ЧВК, который, по словам ее основателя, «сражался за интересы нашей страны и наверняка за финансовые интересы подонков-чиновников», запрещающих похороны «музыкантов».

«Поэтому я считаю, что такие действия будут иметь тяжелейшие последствия для истории. У нас ситуация в том, что перепутаны полностью понятия, в которых чиновник – это слуга народа, а теперь это человек, который может распоряжаться судьбами народа, и это неприемлемо», – заявил Евгений Пригожин.

Ранее основатель объявил о похоронах бойцов ЧВК «Вагнер» в станице Бакинская Краснодарского края в воскресенье, 19 марта.


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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ПохороныЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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