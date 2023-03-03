Пригожин: Валерия Меладзе спровоцировали в Дубае
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью телеведущей RTVI Марианне Минскер в программе «Вы держитесь» заявил, что просил за композитора Валерия Меладзе вместе с другими представителями российского шоу-бизнеса. По его словам, вопрос был почти решен.
Но в Дубае Меладзе сказал со сцены слова в поддержку Украины, и тем самым, все перечеркнул.
«Мы же его любим. Мы же за него ходим. Мы же за него просили», — посетовал продюсер.
Он также предположил, что композитора просто специально спровоцировали на концерте.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве отменили концерт Валерия Меладзе.
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