Пригожин: Валерия Меладзе спровоцировали в Дубае

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью телеведущей RTVI Марианне Минскер в программе «Вы держитесь» заявил, что просил за композитора Валерия Меладзе вместе с другими представителями российского шоу-бизнеса. По его словам, вопрос был почти решен.

Но в Дубае Меладзе сказал со сцены слова в поддержку Украины, и тем самым, все перечеркнул.