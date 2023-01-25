В Москве отменили концерт Валерия Меладзе
Концерт певца Валерия Меладзе в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village» отменили. Об этом пишет KP.RU.
Выступление исполнителя должно было состояться 8 марта прошлого года. Организаторы несколько раз переносили концерт, на него было продано 80% билетов, пишет РИА ФАН. В итоге выступление отменили, причины такого решения не называются.
Концерт Меладзе заменили выступлением исполнителя Владимира Преснякова, пишет Газета.ру.
«Все места, цены – остаются такими же», — отметили в концертном зале.
Зрители также могут сдать билеты и вернуть деньги.
Ранее Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае процитировал украинский националистический лозунг. Позже в соцсетях исполнитель написал, что «не может и не хочет никого ненавидеть, и не пытается кому-то угодить». На фоне скандала были отменены концерты Меладзе в Новосибирске и Иркутске.
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