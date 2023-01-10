В Госдуме попросили генпрокурора оценить слова Меладзе
Депутат Госдумы Андрей Луговой направил обращение российскому генпрокурору Игорю Краснову, сообщает «РЕН ТВ».
Он попросил дать правовую оценку действиям и заявлениям исполнителя Валерия Меладзе, который процитировал националистический лозунг Украины. «Я обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. Он не первый, он не последний», — заявил парламентарий.
Луговой считает, что от скорости реакции на подобные действия зависит укрепление гражданской идентичности в государстве.
Ранее Меладзе заявил, что не произносил нацистский лозунг для того, чтобы кому-то угодить. Таким образом он прокомментировал появившееся 2 января в соцсетях видео, на котором музыкант якобы продолжил лозунг украинских националистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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