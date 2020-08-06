Пригожин: каждый боится оказаться на месте Ефремова
Актер Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Дело артиста начали рассматривать по существу.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН подчеркнул, что каждый боится оказаться на месте Ефремова.
«Тут хочется только сказать, что всем страшно оказаться в том положении, в котором оказался Михаил Ефремов. Естественно, есть правоохранительные органы, есть адвокаты, и они вправе принимать все необходимые, как им кажется, решения», – сказал он.
Кроме того, Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью НСН отметил заслуги российской МЧС на фоне взрыва в Ливане.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
867 тыс.+5 204 / сут.
Умерли
14 490+139 / сут.
Выздоровели
669 тыс.+7 555 / сут.
- Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- Собянин не исключил сохранение ограничений в Москве на месяцы
- Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
- Оператор «Северного потока 2» оценит иск экологов Германии против газопровода
- «Роскосмос» снял последствия взрыва в Бейруте со спутника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru