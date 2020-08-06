Пригожин: каждый боится оказаться на месте Ефремова

Актер Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы. Дело артиста начали рассматривать по существу.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН подчеркнул, что каждый боится оказаться на месте Ефремова.

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«Тут хочется только сказать, что всем страшно оказаться в том положении, в котором оказался Михаил Ефремов. Естественно, есть правоохранительные органы, есть адвокаты, и они вправе принимать все необходимые, как им кажется, решения», – сказал он.

Кроме того, Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью НСН отметил заслуги российской МЧС на фоне взрыва в Ливане.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудМихаил ЕфремовИосиф Пригожин
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