Пригожин: страшно оказаться в положении Ефремова

Иосиф Пригожин: «От этого лучше они работать не будут. Это первое, и второе – можно им вообще предложить передвигаться на общественном транспорте, например, ездить на автобусе. Но мне кажется это неправильным решением, главное, чтобы эффективность была для жителей края», – поделился он своим мнением с НСН.

