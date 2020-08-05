Пригожин: страшно оказаться в положении Ефремова
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП
Дело Михаила Ефремова начали рассматривать по существу. Сам актер не признал свою вину, так как не помнит детали ДТП из-за сильного алкогольного опьянения.
Иосиф Пригожин: «Тут хочется только сказать, что всем страшно оказаться в том положении, в котором оказался Михаил Ефремов. Естественно, есть правоохранительные органы, есть адвокаты, и они вправе принимать все необходимые, как им кажется, решения», – отметил в эфире НСН Иосиф Пригожин.
В Ливане произошел взрыв, унесший жизни более 100 человек
В Ливане в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который стал причиной смерти более ста человек. Россия решила помочь и отправила несколько самолетов МЧС с гуманитарной помощью. Ливанский премьер-министр Хассан Дияб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры в течение нескольких лет.
Иосиф Пригожин: «Надо отдать должное, что МЧС в России – самая эффективная организация, которая способна помогать в любой точке земного шара в любое время», – подчеркнул он в беседе с НСН.
Чиновников на Камчатке лишат служебного транспорта
Чиновников Камчатского края лишат персонального служебного транспорта и пересадят на государственное такси. Таким образом власти намерены оптимизировать работу правительственного гаража в целях экономии бюджета.
Иосиф Пригожин: «От этого лучше они работать не будут. Это первое, и второе – можно им вообще предложить передвигаться на общественном транспорте, например, ездить на автобусе. Но мне кажется это неправильным решением, главное, чтобы эффективность была для жителей края», – поделился он своим мнением с НСН.
Названы главные поводы для увольнения россиян
Россияне перечислили главные причины увольнения с работы. На первом месте оказались желание иметь более высокую зарплату и профессиональное выгорание. Не столь популярными причинами стали отсутствие карьерного роста и желание работать ближе к дому. Об этом пишет сервис «Работа.ру».
Иосиф Пригожин: «Мне понятны желания россиян. Вы знаете, никакие карьерные амбиции не могут повлиять на экономическое состояние семьи. Ключевым моментом является высокая зарплата, а не профессиональное выгорание. Расходы растут, а россияне должны иметь возможность дать будущее своим детям и обеспечивать свою семью. Естественно, вознаграждение является приоритетом в этом вопросе», – сказал он НСН.
В Турции начался рост случаев COVID-19
Минздрав Турции сообщает, что после прибытия российских туристов на курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом.
Иосиф Пригожин: «Мне бы хотелось, чтобы каждый человек во всем мире все-таки был ответственен по отношению к тем, кто находится рядом, чтобы не относились так бездушно и безалаберно», – подытожил в интервью НСН Иосиф Пригожин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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