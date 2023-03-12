Пригожин сравнил Санкт-Петербург с разрушенным Артемовском из «бегловщины»
Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что Санкт-Петербург стал похож на Артемовск (Бахмут) из-за неубранного снега и других коммунальных проблем в северной столице, созданных командой губернатора Александра Беглова. Это явление он назвал «бегловщиной».
Так Пригожин ответил на запрос ИА «Невские Новости» о причинах того, что в Санкт-Петербурге вторые сутки не могут убрать улицы и тротуары от сугробов.
«Дело не в сугробах, а в «бегловщине». «Бегловщина» – это новое явление нашей жизни. Это когда чиновники забирают, грубо говоря, в управление определенное государственное имущество и используют его так, как им это нравится. Беглову нравится гнобить город», - опубликовала пресс-служба комментарий российского бизнесмена в Telegram-канале.
По его словам, когда питерские парни идут на выполнение боевых задач в Бахмуте, они хотят знать, что их жены, дети и матери ходят по чистым и убранным улицам.
«Но реально город Санкт-Петербург похож на тот же самый Бахмут. И шагу ступить невозможно, без того, чтобы не напрячься и думать о том, как бы не упасть в эту жижу. Вокруг всё так же заминировано. Только заминировано собачьим говном, которое никто не убирает. В Бахмуте — армагеддон, а в Питере — «Беглогендон» или, как я уже сказал, «бегловщина», - подчеркнул Пригожин.
Ранее Евгений Пригожин обругал губернатора Санкт-Петербурга Беглова за нечищенные дороги в городе. Заявление опубликовала его пресс-служба в Telegram канале 5 марта.
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