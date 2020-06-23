Пригожин: Ефремова будет не хватать на сцене, но его случай должен стать уроком

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в нетрезвом виде. По словам юриста, в день аварии был православный праздник, поэтому Ефремов выпил, а затем друг актера попросил артиста о помощи, поэтому Ефремов сел за руль.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН выразил надежду, что ДТП с участие актера напомнит многим, что садиться пьяным за руль – это преступление.