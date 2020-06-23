Пригожин: Ефремова будет не хватать на сцене, но его случай должен стать уроком

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в нетрезвом виде. По словам юриста, в день аварии был православный праздник, поэтому Ефремов выпил, а затем друг актера попросил артиста о помощи, поэтому Ефремов сел за руль.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН выразил надежду, что ДТП с участие актера напомнит многим, что садиться пьяным за руль – это преступление.

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«Пьянство за рулем невозможно оправдать никакими праздниками, какими-либо другими событиями. Я с глубоким уважением отношусь к таланту, творчеству Михаила Ефремова, но считаю, что подобное преступление трудно оправдать. Я знаю только одно – человека лишили жизни. Случай Ефремова должен стать большим уроком для огромного числа людей, что садиться пьяным за руль – это преступление, а тем более употреблять наркотические средства. Все-таки Михаил очень взрослый человек, нам будет не хватать его присутствия в театре. По-человечески, мне его жалко. И я точно не буду тем, кто захочет бросить в него камень», – сказал он.

Также продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью НСН поделился мнением, что снос памятников в США на фоне беспорядков не повлияют на экономический или политический уклад в стране.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СШАИосиф ПригожинМихаил Ефремов
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