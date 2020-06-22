Пригожин: ДТП Ефремова должно стать уроком для выпивающих за рулём людей
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В США хотят снести памятник президенту Рузвельту
В Нью-Йорке на фоне беспорядков намерены снести памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Монумент представляет собой конную статую Рузвельта, по бокам которой на земле стоят фигуры индейца и африканца.
Иосиф Пригожин: «Мне кажется, избавление от памятников не изменит суть самого присутствия Рузвельта, который стал исторической фигурой. И меня удивляет то самое желание жителей Америки, которые на протяжении столетий фотографировались возле этих памятников, сегодня их снести. Экономическую суть, перспективу развития смена декораций не меняет. Это моя точка зрения», – поделился со слушателями НСН Иосиф Пригожин.
По всей России зажгли свечи в память о жертвах ВОВ
В ночь на 22 июня в городах России зажгли сотни свечей в память о погибших советских воинах. Памятные мероприятия прошли в 75 регионах.
Иосиф Пригожин: «Светлая память и низкий поклон всем, кто боролся, кто защитил нашу сегодняшнюю жизнь. Без павших воинов, наверное, не было бы нашего настоящего и будущего. Я лично буду помнить об этом всегда», – прокомментировал он для НСН.
Адвокат Ефремова объяснил, почему актер сел пьяным за руль
Адвокат Михаила Ефремова назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в нетрезвом виде. По словам юриста, в день аварии был православный праздник, поэтому Ефремов выпил, а затем друг актера попросил его о помощи, поэтому Ефремов сел за руль.
Иосиф Пригожин: «Пьянство за рулем невозможно оправдать никакими праздниками, какими-либо другими событиями. Я с глубоким уважением отношусь к таланту, творчеству Михаила Ефремова, но считаю, что подобное преступление трудно оправдать. Я знаю только одно – человека лишили жизни. Случай Ефремова должен стать большим уроком для огромного числа людей, которые садятся пьяным за руль – это преступление, а тем более употреблять наркотические средства. Все-таки Михаил очень взрослый человек, нам будет не хватать его присутствия в театре. По-человечески, мне его жалко. И я точно не буду тем, кто захочет бросить в него камень», – сказал он в эфире НСН.
Большинство россиян выступили за отмену всех «коронавирусных» ограничений
Более 65% жителей России выступили за отмену всех мер, которые власти регионов вводили для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Работа.ру».
Иосиф Пригожин: «Я поддерживаю такое желание. Но хочу всех предупредить. Друзья, коронавирус все равно существует. И нам все равно не нужно отказываться от средств защиты, потому что если мы сегодня не будем заниматься собственной безопасностью, то мы однозначно окажемся на второй волне. И мне бы этого очень не хотелось, я хочу, чтобы мы как можно скорее забыли это как страшный сон», – подытожил в интервью НСН Иосиф Пригожин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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