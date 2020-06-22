Пригожин: ДТП Ефремова должно стать уроком для выпивающих за рулём людей

Иосиф Пригожин: «Пьянство за рулем невозможно оправдать никакими праздниками, какими-либо другими событиями. Я с глубоким уважением отношусь к таланту, творчеству Михаила Ефремова, но считаю, что подобное преступление трудно оправдать. Я знаю только одно – человека лишили жизни. Случай Ефремова должен стать большим уроком для огромного числа людей, которые садятся пьяным за руль – это преступление, а тем более употреблять наркотические средства. Все-таки Михаил очень взрослый человек, нам будет не хватать его присутствия в театре. По-человечески, мне его жалко. И я точно не буду тем, кто захочет бросить в него камень», – сказал он в эфире НСН.

