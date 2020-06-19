«Топчетесь на крови!»: Домогаров разочаровался в зрителях, критикующих Ефремова
Актёр театра и кино Александр Домогаров заявил, что у него больше нет желания выходить на сцену и что он больше не сможет чувствовать уважения к зрителям. Об этом он написал в «Инстаграме», обличая тех, кто критикует актёра Михаила Ефремова за устроенное им смертельное ДТП.
Домогаров упрекнул «комментаторов» в фарисействе.
«Вы, осуждающие - не пили, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем», - заявил Домогаров.
По его мнению, люди делают вещи страшнее того, что сделал Ефремов, а теперь «топчутся на крови».
Домогаров отдельно упомянул тех, кто распространил свою ненависть на весь актёрский цех.
«Мы богема, мы увядшая культура, мы не несём ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайней мере - на мои спектакли», - добавил Домогаров.
Позже артист опубликовал ещё один пост, в котором снова призвал прекратить травлю Ефремова, отметив, что то понесёт заслуженное наказание по закону. «Тете которая пишет с Алтая и требует казни - вернётся страшно. Поверьте мне», - написал Домогаров.
Вечером 8 июня Ефремов на своем джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы, врезавшись в фургон. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, впоследствии скончался от полученных травм. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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