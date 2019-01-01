Пригожин рассказал, почему не надо завидовать высоким зарплатам артистов

Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН подтвердил данные Россата о многомиллионных зарплатах «звезд» индустрии развлечений и культуры. Однако, он призвал считать не только доходы, но и расходы артистов и шоуменов. Пригожин заявил, что часто «чистый» доход «звезд» остается на уровне 10-30 процентов от его заработка.

«Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет. Артист не находится на гособеспечении. Все свои расходы несет сам, сам себя содержит. У него затратная часть идет на содержание коллектива. А это может быть и 20 человек, а у Киркорова, например, 70 человек.

Я вам приведу пример, сколько потратила в этом месяце певица Валерия. Мы должны были инвестировать в песню, аранжировку, клип. Совокупность расходов составила 3,5 млн. рублей. Чтобы таргетировать всю эту историю, нужно еще 1,5 млн. Любое произведение требует вложения от 3,5 до 4,5 рублей в месяц. А плюс телевизионные съемки! Одна такая для артистки составляет в районе 150 тысяч рублей. Откуда брать артисту эти деньги? Только работая концерты. Если артист не выступает, в какой-то момент берет отпуск, он все равно должен содержать свой коллектив. А еще есть траты на детей. У многих артистов есть дети, и не один ребенок. Москва – это дорогой город! Поэтому огромное количество наших артистов живут в кредит,» - заявил Пригожин.

Ранее юморист Владимир Винокур объяснил в эфире НСН, почему неэтично обсуждать гонорары артистов.

