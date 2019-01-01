Пригожин рассказал, почему не надо завидовать высоким зарплатам артистов
Российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН призвал оценивать не только доходы «звезд», но и расходы.
Свыше 11 тысяч граждан России получают зарплату более одного миллиона рублей в месяц, согласно данным Росстата, пишет Ura.ru
Самые высокие зарплаты получают работники культуры и спорта - порядка 5,8 миллиона рублей в месяц, сообщает телеканал «360».
Доля «миллионеров» составляет 0,1% от общей численности работающих россиян. Наиболее многочисленная группа работников с высокими доходами занята в сфере торговли и ремонта транспорта (1960 человек), 1908 человек являются представителями научной и технической деятельности. Всего 13 «миллионеров» работают в отраслях водоснабжения и утилизации отходов.
Российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН подтвердил данные Россата о многомиллионных зарплатах «звезд» индустрии развлечений и культуры. Однако, он призвал считать не только доходы, но и расходы артистов и шоуменов. Пригожин заявил, что часто «чистый» доход «звезд» остается на уровне 10-30 процентов от его заработка.
«Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет. Артист не находится на гособеспечении. Все свои расходы несет сам, сам себя содержит. У него затратная часть идет на содержание коллектива. А это может быть и 20 человек, а у Киркорова, например, 70 человек.
Я вам приведу пример, сколько потратила в этом месяце певица Валерия. Мы должны были инвестировать в песню, аранжировку, клип. Совокупность расходов составила 3,5 млн. рублей. Чтобы таргетировать всю эту историю, нужно еще 1,5 млн. Любое произведение требует вложения от 3,5 до 4,5 рублей в месяц. А плюс телевизионные съемки! Одна такая для артистки составляет в районе 150 тысяч рублей. Откуда брать артисту эти деньги? Только работая концерты. Если артист не выступает, в какой-то момент берет отпуск, он все равно должен содержать свой коллектив. А еще есть траты на детей. У многих артистов есть дети, и не один ребенок. Москва – это дорогой город! Поэтому огромное количество наших артистов живут в кредит,» - заявил Пригожин.
Ранее юморист Владимир Винокур объяснил в эфире НСН, почему неэтично обсуждать гонорары артистов.
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