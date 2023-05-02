Пригожин раскрыл количество преступлений с участием бывших вагнеровцев

Бизнесмен уточнил, что на начало мая контракт с ЧВК завершили почти 26 тысяч бывших заключенных. После окончания службы они совершили 54 преступления, заявил Пригожин.

«Включая кражи велосипедов, что соответствует 0,21% или в 20-40 раз меньше, чем это было при обычном выходе на свободу заключенных, в том числе рецидивистов, до СВО», - сказал основатель «Вагнера».

Пригожин ранее сообщил о помиловании пяти тысяч бывших заключенных, прошедших службу в зоне спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

