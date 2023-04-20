Пригожин заявил о сотрудниках ФСИН, продающих за рубеж компромат на осуждённых

В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря КРаснова, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, говорится, что под пристальным вниманием этих лиц находятся осуждённые и освободившиеся граждане, попадавшие в различные ситуации, «компрометирующие их в криминальной среде».

По словам Пригожина, данная информация за вознаграждение предавалась лицам на территории иностранных государств, в том числе признанным иноагентами, а также спецслужбам.

Он подчеркнул, что в результате на территории России в настоящее время есть граждане, которые находятся под иностранным влиянием и могут по приказу из-за рубежа совершить преступление.

«Данные лица с учётом имеющегося на них компромата готовы исполнять любые указания: убийства, диверсии и теракты на территории РФ», - заключил бизнесмен, призвав Краснова провести проверку и выразив готовность оказать содействие.

Ранее Евгений Пригожин опроверг сообщения о принудительном включении мобилизованных в состав ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

