Пригожин ответил на призыв полковника Баранца выгнать военкоров с передовой

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин выступил против отстранения военных корреспондентов от работы в зоне боевых действий. Так он прокомментировал высказывания военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Баранца, который заявил о необходимости «выгнать» военных журналистов с передовой.

Как поясняется в комментарии пресс-служба компании Пригожина «Конкорд», Баранец обосновал своё предложение тем, что счёл военкора Сергея Среду виновным в рассекречивании позиции «Вагнера» в ходе спецоперации на Украине.

По словам Баранца, журналист опубликовал в сети фото, сделанное возле одного из штабов ЧВК, вскоре после чего по данному месту вооруженные силы Украины нанесли удар. «Ненавижу таких сопляков», — цитирует пресс-служба «Конкорда» полковника запаса.