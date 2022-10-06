Пригожин ответил на призыв полковника Баранца выгнать военкоров с передовой

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин выступил против отстранения военных корреспондентов от работы в зоне боевых действий. Так он прокомментировал высказывания военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Баранца, который заявил о необходимости «выгнать» военных журналистов с передовой.

Как поясняется в комментарии пресс-служба компании Пригожина «Конкорд», Баранец обосновал своё предложение тем, что счёл военкора Сергея Среду виновным в рассекречивании позиции «Вагнера» в ходе спецоперации на Украине.

По словам Баранца, журналист опубликовал в сети фото, сделанное возле одного из штабов ЧВК, вскоре после чего по данному месту вооруженные силы Украины нанесли удар. «Ненавижу таких сопляков», — цитирует пресс-служба «Конкорда» полковника запаса.

Скупые сводки и запоздалые отсрочки: в Госдуме недовольны работой Минобороны

В свою очередь Евгений Пригожин подчеркнул, что к военкору Среде нет никаких претензий – ни у него лично, ни у бойцов «Вагнера» в целом. В связи с этим, по словам Пригожина, ставить в качестве отрицательного примера Среду «не совсем корректно».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях создатель ЧВК «Вагнер» поддержал жёсткую критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника Александра Лапина после взятия ВСУ города Лимана.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Евгений ПригожинВиктор БаранецЧВК
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры