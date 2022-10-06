Пригожин ответил на призыв полковника Баранца выгнать военкоров с передовой
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин выступил против отстранения военных корреспондентов от работы в зоне боевых действий. Так он прокомментировал высказывания военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Баранца, который заявил о необходимости «выгнать» военных журналистов с передовой.
Как поясняется в комментарии пресс-служба компании Пригожина «Конкорд», Баранец обосновал своё предложение тем, что счёл военкора Сергея Среду виновным в рассекречивании позиции «Вагнера» в ходе спецоперации на Украине.
По словам Баранца, журналист опубликовал в сети фото, сделанное возле одного из штабов ЧВК, вскоре после чего по данному месту вооруженные силы Украины нанесли удар. «Ненавижу таких сопляков», — цитирует пресс-служба «Конкорда» полковника запаса.
В свою очередь Евгений Пригожин подчеркнул, что к военкору Среде нет никаких претензий – ни у него лично, ни у бойцов «Вагнера» в целом. В связи с этим, по словам Пригожина, ставить в качестве отрицательного примера Среду «не совсем корректно».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях создатель ЧВК «Вагнер» поддержал жёсткую критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес генерал-полковника Александра Лапина после взятия ВСУ города Лимана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru