«Уничтожение украинской армии». Пригожин назвал цель взятия Бахмута
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинская армия отправляет все свои боеспособные части в Бахмут, сообщает пресс-служба бизнесмена.
Отвечая на вопрос ИА «Реалист» он отметил, что по прибытии их уничтожают силы ЧВК, тем самым препятствуя «любым наступательным действиям» украинских сил.
«Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта. Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК «Вагнер» их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», - пояснил бизнесмен.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию, пишут «Известия».
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