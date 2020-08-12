Пригожин не поддержал решение Спивакова отказаться от ордена Франциска Скорины

Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков написал открытое письмо президенту Александру Лукашенко, в котором отказался от врученного ему в 2014 году Лукашенко ордена Франциска Скорины. По словам музыканта, Лукашенко создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией». Благодаря Лукашенко в Белоруссии царят «мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости». Поэтому Спивакову стыдно носить этот орден, который связан с правлением Лукашенко.

«Орден вручен за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими станами и народами», - сказал Пригожин.

Он отметил, что это решение Спивакова вызывает у него непонимание в том числе и потому, что в таком случае нужно отказываться от многих орденов и медалей тех стран, где происходит что-то такое, нестандартные ситуации.

При этом сам он в беседе с НСН выразил солидарность с белорусским народом и отметил необходимость сменяемости власти демократическим путем.

Ранее Пригожин в беседе с НСН подчеркнул, что каждый боится оказаться на месте Ефремова.

