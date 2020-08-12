Шушкевич оценил отказ Спивакова от ордена Скорины

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН приветствовал решение Спивакова, но отметил, что всемирно известный музыкант мог бы и раньше заметить, что происходит в Белоруссии при Лукашенко.



Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков написал письмо президенту Александру Лукашенко, в котором отказался от врученного ему в 2014 году Лукашенко ордена Франциска СкориныВ .

В опубликованном в социальных сетях послании, музыкант заявил, что Лукашенко создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией». Благодаря Лукашенко в Белоруссии царят «мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости». Поэтому Спивакову стыдно носить этот орден, который связан с правлением Лукашенко.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН приветствовал решение Спивакова, но отметил, что всемирно известный музыкант мог бы и раньше заметить, что происходит в Белоруссии при Лукашенко.

Спиваков постыдился носить орден, полученный от Лукашенко

«Спиваков – человек, которого знает весь мир. Он очень правильно отказался. Но я бы хотел у него спросить: он раньше не видел, с кем он имеет дело, от кого он получал орден. К тому же Лукашенко и орден – это разные вещи. Орден Франциска Скорины – от белорусского государства. Это наш исторический деятель, который прославил Беларусь на весь мир, как части Княжества Литовского. Лукашенко в истории Белоруссии полный невежда. Он вручал орден Франциска Скорины и утверждал, что Скорина гулял по Невскому проспекту Санкт-Петербурга. Это просто нелепица. Спиваков для меня святой человек, я с ним познакомился в 1992 году. И что он отказался – это очень хороший шаг. Но можно было быть и ранее более бдительным», - заметил Шушкевич.

Орден в честь белорусского просветителя и первопечатника Франциска Скорины учрежден в 1995 году. Среди россиян им были награждены многие артисты эстрады - Надежда Бабкина, Николай Басков, Николай Гнатюк, Филипп Киркоров, Виктор Дробыш, Юрий Антонов.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БелоруссияНаградаСтанислав Шушкевич
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