Шушкевич оценил отказ Спивакова от ордена Скорины

Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков написал письмо президенту Александру Лукашенко, в котором отказался от врученного ему в 2014 году Лукашенко ордена Франциска СкориныВ .

В опубликованном в социальных сетях послании, музыкант заявил, что Лукашенко создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией». Благодаря Лукашенко в Белоруссии царят «мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости». Поэтому Спивакову стыдно носить этот орден, который связан с правлением Лукашенко.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН приветствовал решение Спивакова, но отметил, что всемирно известный музыкант мог бы и раньше заметить, что происходит в Белоруссии при Лукашенко.