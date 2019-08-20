Пригожин не боится попасть в опалу из-за участия в Дне флага
Продюсер признался НСН, что его раздражают возмущённые комментарии тех, кто считает столичные концерты оттягиванием внимания от акций протеста.
24 августа в столице на проспекте академика Сахарова состоится масштабное празднование 350-летия российского флага. В программе концерта выступления Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Валерии, Кристины Орбакайте, Владимира Кузьмина, Тимати, Клавы Коки, групп «Голубые береты» и «Сурганова и оркестр», Натан, Amchi, Ars-N, а также военных духовых оркестров.
Продюсер Валерии Иосиф Пригожин в эфире НСН подтвердил её участие в концерте, уточнив, что ради выступления на Дне флага ищет «окно» в плотном графике певицы.
«Да, такое предложение есть. Это российский флаг, наша страна. Мы сейчас пытаемся поменять наши планы, чтобы быть в этот день в Москве. Пока у нас это число занято, в этот день много других событий, поэтому мы пытаемся изменить наши планы», — заявил продюсер.
День флага — далеко не единственный городской праздник за последнее время. Практически каждые выходные с конца июля столичная мэрия организует для москвичей массовые мероприятия, которые в оппозиционных кругах уже прозвали «фестивалями-спойлерами». Как правило, они проходят в то же время, что и митинги оппозиции. Ряд артистов уже отказывался от участия в подобных мероприятиях по этическим причинам, а некоторые рискнувшие выступить даже получили порцию нелестных отзывов от поклонников. Поскольку на эту субботу, 24 августа, организаторы протестов также пытались согласовать акцию как раз на проспекте Сахарова, НСН поинтересовалась у Пригожина, не опасается ли он волны дизлайков из-за решения принять приглашение. Продюсер признался — упрёки по этому поводу раздражают, но право на выступление имеет каждый. Само мероприятие, по его мнению, не имеет политической окраски.
«Мир — он разнополярный, он же не может быть однобоким. Возможно, кто-то и будет возмущаться. Почему одним можно на Сахарова выступать, а другим нет? Я считаю, что у нас тоже есть право там выступить так же, как и у других исполнителей. Это день российского флага, это не какая-то политическая акция. И когда возмущённые люди пишут — я читаю, Соболь пишет что-то в мою сторону, слава богу, интеллигентно, но вы посмотрите! Всё, что не совпадает с их мнением, они начинают унижать, оскорблять. Это моя страна, и я такой же житель этой страны, и когда меня кто-то упрекает в чём-то, меня это не может не раздражать», — заявил продюсер.
Добавим, несколькими днями ранее столичные власти отказали организаторам в проведении протестных акций. Мэрия отклонила все заявки на митинги на площади Победы у Поклонной горы и на Большой Якиманке, а также шествия по проспекту академика Сахарова и по Тверской. Вместо этого протестующим предложили площадку в Марьино.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Ведущего, обматерившего Путина и его родителей, уволили с «Рустави 2»
- Станции замера радиации в России возобновили работу
- Юбилейная внучка. Трамп стал дедом в десятый раз
- Автомобиль сбил трёх российских паралимпийцев в Тульской области
- Глубоко европейская страна. Макрон перешёл на русский, впечатлённый встречей с Путиным