Пригожин не боится попасть в опалу из-за участия в Дне флага

24 августа в столице на проспекте академика Сахарова состоится масштабное празднование 350-летия российского флага. В программе концерта выступления Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Валерии, Кристины Орбакайте, Владимира Кузьмина, Тимати, Клавы Коки, групп «Голубые береты» и «Сурганова и оркестр», Натан, Amchi, Ars-N, а также военных духовых оркестров.

Продюсер Валерии Иосиф Пригожин в эфире НСН подтвердил её участие в концерте, уточнив, что ради выступления на Дне флага ищет «окно» в плотном графике певицы.

«Да, такое предложение есть. Это российский флаг, наша страна. Мы сейчас пытаемся поменять наши планы, чтобы быть в этот день в Москве. Пока у нас это число занято, в этот день много других событий, поэтому мы пытаемся изменить наши планы», — заявил продюсер.