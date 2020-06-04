Пригожин назвал Охлобыстина трусом

Продюсер Иосиф Пригожин назвал трусом актера Ивана Охлобыстина, назвавшего его человеком, борющимся за права «всего актерского цеха, включая стриптиз».

По словам Пригожина, он пытался дозвониться до Охлобыстина, чтобы объяснить ситуацию, но тот не взял трубку.

«Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!» - прокомментировал ситуацию Пригожин в беседе с KP.Ru.