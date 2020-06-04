Пригожин назвал Охлобыстина трусом
Продюсер Иосиф Пригожин назвал трусом актера Ивана Охлобыстина, назвавшего его человеком, борющимся за права «всего актерского цеха, включая стриптиз».
По словам Пригожина, он пытался дозвониться до Охлобыстина, чтобы объяснить ситуацию, но тот не взял трубку.
«Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!» - прокомментировал ситуацию Пригожин в беседе с KP.Ru.
Ранее у Пригожина разгорелся конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым из-за слов продюсера о том, что многие артисты в период пандемии бедствуют и нуждаются в поддержки государства. Лидер «Ленинграда» высмеял Пригожина за это.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
441 тыс.+8 831 / сут.
Умерли
5 384+169 / сут.
Выздоровели
205 тыс.+8 666 / сут.
- Путин может обратиться к нации после референдума по Конституции
- Американский самолет привез в России новую партию аппаратов ИВЛ
- Пригожин назвал Охлобыстина трусом
- Названы новые доводы в пользу искусственного происхождения COVID-19
- Новосибирские спасатели прибыли в Норильск для борьбы с последствиями утечки топлива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru