Пригожин назвал Охлобыстина трусом

Продюсер Иосиф Пригожин назвал трусом актера Ивана Охлобыстина, назвавшего его человеком, борющимся за права «всего актерского цеха, включая стриптиз».

По словам Пригожина, он пытался дозвониться до Охлобыстина, чтобы объяснить ситуацию, но тот не взял трубку.

«Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!» - прокомментировал ситуацию Пригожин в беседе с KP.Ru.

Пригожин признался в отправке Шнурову сообщений с угрозами

Ранее у Пригожина разгорелся конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым из-за слов продюсера о том, что многие артисты в период пандемии бедствуют и нуждаются в поддержки государства. Лидер «Ленинграда» высмеял Пригожина за это.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Иван ОхлобыстинИосиф Пригожин
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