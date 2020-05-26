«Ублюдок с зубами за 250 тысяч долларов». Пригожин ответил Шнурову
Продюсер в эфире НСН заявил, что не посылал Шнурову матерное смс.
Музыкант Сергей Шнуров в инстаграме выложил скриншот смс, в котором некто, используя матерщину, угрожает ему встречей, поскольку Шнуров его «серьезно разозлил». Судя по стихам, которыми артист сопроводил фото, автором сообщения он считает продюсера Иосифа Пригожина.
«Все приличия отбросив, пишет мне письмо Иосиф. Я читаю, непохоже, чтобы так писал Пригожин», - написал экс-лидер группы «Ленинград», назвав адресанта эпистолы «жлобом», «фигляром» и «инициативным дурнем».
В эфире НСН Иосиф Пригожин рассказал, что послужило почвой для этого скандала, и заявил, что не посылал Шнурову это смс.
«Никакой почвы не было. Я его вообще не трогал, даже его имя не упоминал. Это как война: главное, зайти в Ирак, а там уже разберемся. Главное – разжечь костер. Шнуров походя меня задел. Не только меня, но и мою супругу. Я высказал свое мнение, дал комментарий одному изданию, где сказал, что дела в шоу-бизнесе обстоят «как у всех». Не надо артистов отделять от народа, а народ – от артистов. Артист – это профессия, как любая другая. Все испытывают сложности и трудности, одинаково. И я сказал, что сегодня артисты испытывают бедственное положение так же, как и все. Вот что я сказал. Там не было имени Шнурова. А он повесил мой портрет и стал меня подкалывать, стишки про меня писать. Мы с ним виделись в Кремле 22 февраля. Фотографировался, обнимался, заходил в гримерку. Что с головой у этого человека? Это первое. Второе – я вообще номера телефона этого урода не знаю. Как можно написать сообщение человеку, чей телефон ты не знаешь?» - возмутился продюсер.
По его словам, до разговора с НСН он не видел поста Шнурова в инстаграме.
«Я не знаю, что он запостил. Я ничего не вижу. Думаете, я живу этим говнюком? Он чистый дурак, просто идиот. Трусливая свинья с зубами во рту за 250 тысяч долларов. Он мог бы этими зубами помочь людям, пенсионерам!» - добавил Пригожин.
Он признался, что пока не знает, каким будет ответ на выпад бывшего «ленинградца», но заверил, что он последует.
«Я пока не знаю. Я это не пропущу. Как ответить, я подумаю. Стихами, как он это любит… Дайте время. Он как автоматчик..., ему заняться нечем. Из шоу-бизнеса, как он сказал, он ушел. Коллектив свой распустил, который 20 лет с ним работал. Я пришлю вам стишки, можете их выложить», - сказал собеседник НСН.
По его мнению, Шнурову просто нечем заняться, потому он оскорбляет людей.
«Вы хотите жрать это дерьмище под названием Шкуров? Продажная шкура он. Человек не может определиться. Он и на Первый канал бежит, и на второй бежит, и в Государственную дума бежит. Он все место себе найти не может. Человек заработал большие деньги, а жить с этими деньгами не может. Ему хочется веселиться. Это как люди украли деньги, а потом не знают, что с ними делать. Он обманул людей своими матерными песенками, на хайпе, а теперь не понимает, как ему развлекаться, всех задевает. У него ничего нет святого. Он на член свой надевает носки, выкладывает в интернете. Вам это нравится, а мне – нет. Я не хочу жить в обществе таких ублюдков, как Шнуров», - заключил Пригожин.
Ранее Сергей Шнуров посвятил два стихотворения выступлению Иосифа Пригожина, рассказавшему о бедствующих из-за кризиса артистах цирка, театра и кино, танцорах и музыкантах, особенно молодых.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
362 тыс.+8 915 / сут.
Умерли
3 807+174 / сут.
Выздоровели
131 тыс.+12 331 / сут.
- Только московские цифровые пропуска будут действовать в столице с 27 мая
- Путин: Россия прошла пик распространения коронавируса
- Переболевший COVID-19 Песков отказался от «Социального мониторинга»
- Путин назначил Парад Победы на 24 июня
- США заявили о переброске российской авиации в Ливию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru