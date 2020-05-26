«Ублюдок с зубами за 250 тысяч долларов». Пригожин ответил Шнурову

Музыкант Сергей Шнуров в инстаграме выложил скриншот смс, в котором некто, используя матерщину, угрожает ему встречей, поскольку Шнуров его «серьезно разозлил». Судя по стихам, которыми артист сопроводил фото, автором сообщения он считает продюсера Иосифа Пригожина.

«Все приличия отбросив, пишет мне письмо Иосиф. Я читаю, непохоже, чтобы так писал Пригожин», - написал экс-лидер группы «Ленинград», назвав адресанта эпистолы «жлобом», «фигляром» и «инициативным дурнем».

В эфире НСН Иосиф Пригожин рассказал, что послужило почвой для этого скандала, и заявил, что не посылал Шнурову это смс.

«Никакой почвы не было. Я его вообще не трогал, даже его имя не упоминал. Это как война: главное, зайти в Ирак, а там уже разберемся. Главное – разжечь костер. Шнуров походя меня задел. Не только меня, но и мою супругу. Я высказал свое мнение, дал комментарий одному изданию, где сказал, что дела в шоу-бизнесе обстоят «как у всех». Не надо артистов отделять от народа, а народ – от артистов. Артист – это профессия, как любая другая. Все испытывают сложности и трудности, одинаково. И я сказал, что сегодня артисты испытывают бедственное положение так же, как и все. Вот что я сказал. Там не было имени Шнурова. А он повесил мой портрет и стал меня подкалывать, стишки про меня писать. Мы с ним виделись в Кремле 22 февраля. Фотографировался, обнимался, заходил в гримерку. Что с головой у этого человека? Это первое. Второе – я вообще номера телефона этого урода не знаю. Как можно написать сообщение человеку, чей телефон ты не знаешь?» - возмутился продюсер.