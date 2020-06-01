Пригожин признался в отправке Шнурову сообщений с угрозами
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что отправлял музыканту Сергею Шнурову сообщения с угрозами.
По словам Пригожина, его «взбесила его больше всего» публикация Шнуровым сообщений с угрозами в соцсетях.
«Я пытался ему дозвониться, искал его телефоны, пытался написать ему СМС. А он взял и опубликовал СМС. Разве это нормально?» — заявил продюсер НТВ.
Иосиф Пригожин также рассказал, что его супруга, певица Валерия не поддерживает конфликт со Шнуровым и хотела бы держаться в стороне от него.
Конфликт между Шнуровым и Пригожиным начался с того, что продюсер поддержал Тарзана и заявил, что многие артисты в период пандемии бедствуют и нуждаются в поддержки государства, сообщают «Дни.ру». После этого Шнуров высмеял Пригожина.
Шнурова поддержала и партия «Коммунисты России», которая отправила звездам шоу-бизнеса в качестве гуманитарной помощи после жалоб Пригожина на бедственное положение артистов из-за коронавируса «Доширак».
Ранее Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что не посылал Шнурову матерное смс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru