Пригожин наградит вернувшего найденные медали и деньги бойца ЧВК «Вагнер» мальчика из Тульской области

Ранее в группе «Подслушано Щекино» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение о том, что на улице Ленина нашли сумку с воинскими медалями и крупной суммой денег. Позже пользователь Татьяна Устинова написала, что сумку обнаружил ее девятилетний сын.



«Я хочу от себя лично и бойцов ЧВК «Вагнер» поблагодарить Тимура Бахтиерова из Тульской области, который сегодня, найдя сумку с наградами и деньгами бойца ЧВК «Вагнер», которая по неизвестным причинам оказалась на дереве, передал ее для того, чтобы можно было вернуть ее бойцу. Тимур, спасибо тебе большое! Огромное спасибо от всех. Ты совершил правильный поступок. Я прошу родителей Тимура связаться через пресс-службу с компанией «Конкорд». На совете командиров сегодня было принято немедленное решение вручить Тимуру медаль за содействие и сотрудничество ЧВК «Вагнер», которую мы вручаем тем, кто помогает нашей организации в выполнении боевых задач», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Пригожин после водружения флага на крышу администрации Бахмута (Артемовска) в ночь на 3 апреля рассказал, что буквально перед этим якобы встретил на улице президента Украины Владимира Зеленского и командующего силами операций ВСУ Сырского.

