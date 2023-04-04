Пригожин поможет пострадавшим при теракте в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поможет пострадавшим во время теракта в кафе Санкт-Петербурга. Об этом он заявил на встрече с активистами движения «Кибер фронт Z» на месте гибели военкора Владлена Татарского. Сообщение об этом распространила пресс-служба бизнесмена.

Пригожин сообщил о зачислении погибшего военкора Татарского в ряды ЧВК «Вагнер»

«По поводу компенсаций: определимся по спискам. Я думаю, вы мне поможете с этим для того, чтобы все могли получить достойную компенсацию. Чем надо помочь - поможем сами. Что касается помощи людям: я уже сказала, что на себя все беру», - заявил предприниматель.

Пригожин отметил, что будет на связи с временно исполняющей обязанности главы движения «Кибер фронт Z» для дальнейшей координации, связанной с помощью пострадавшим, до тех пор, пока глава организации находится в реанимации.

Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб в результате взрыва в кафе в центре Санкт-Петербурга в минувшую субботу, 2 апреля по время своего творческого вечера. При теракте пострадали 40 человек. Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил «Радиоточке НСН», что украинские спецслужбы не остановятся на убийстве Татарского и попробуют дотянуться до других знаковых персон.

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ФОТО: скриншот видео / пресс-служба Евгения Пригожина
ТЕГИ:ТерактСанкт-ПетербургЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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