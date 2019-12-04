Приговор по делу об экстремизме студенту ВШЭ Жукову огласят 6 декабря
Приговор 21-летнему студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в экстремизме, огласят 6 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, прокурор требует назначить Жукову 4 года лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что молодой человек был отпущен из заключения под домашний арест.
Жукова арестовали в начале августа за участие в несогласованной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Акция прошла 27 июля. В отношении молодого человека было возбуждено дело о публичных призывах к экстремизму.
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