Приговор по делу об экстремизме студенту ВШЭ Жукову огласят 6 декабря

Приговор 21-летнему студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в экстремизме, огласят 6 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, прокурор требует назначить Жукову 4 года лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что молодой человек был отпущен из заключения под домашний арест.

Жукова арестовали в начале августа за участие в несогласованной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Акция прошла 27 июля. В отношении молодого человека было возбуждено дело о публичных призывах к экстремизму.

